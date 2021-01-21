Минпросвещения решило провести вступительные экзамены в вузы в форме ЕГЭ

Ведомство подготовило проект постановления

Вступительные испытания в российские вузы в 2021 году предлагается провести в форме ЕГЭ. Проект постановления правительства разработало Минпросвещения.

"Проектом постановления устанавливается, что единый государственный экзамен в 2021 году проводится как вступительные испытания при приеме ‎на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета", - следует из пояснительной записки к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно о новых правила проведения Единого государственного экзамена в этом году. Отменен досрочный период экзаменов для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ – из-за ситуации с коронавирусом. Отменен экзамен базового уровня по математике. Для тех, кто не сможет сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной уважительной причине, предусмотрен дополнительный период - в середине июля 2021 года.

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