Правительство Нидерландов намерено ввести комендантский час из-за COVID-19

Он может начать действовать уже в пятницу

Власти Нидерландов намерены ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Марк Рютте.

Комендантский час может быть введен уже в эту пятницу. Он будет действовать с 20:30 до 4:30. Передвигаться по улицам в этом время можно будет в исключительных случаях.

Чтобы выйти на улицу для поездки на работу, необходимо иметь специальное разрешение, а выгуливать собаку сможет только один член семьи. Кроме того, работать в ночное время могут экстренные службы, доставка продуктов и готовых блюд.

За нарушение комендантского часа предлагает ввести штраф в 95 евро. Идею правительства должен одобрить парламент страны. Действовать ограничения будут до 10 февраля, говорится на сайте правительства Нидерландов.

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