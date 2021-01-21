Россиянам посоветовали самоизолироваться на время прививок от COVID-19

Надо предпринять максимум усилий, чтобы не заболеть

Россиянам следует особенно тщательно оберегать свое здоровье между первой и второй прививкой от коронавируса. Лучше всего решиться на самоизоляцию, советует руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова вирусолог Михаил Щелканов.

"В рекомендациях говорится совершенно четко, что за две недели до первой вакцинации и все три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть… Здесь можно даже пойти на ту самоизоляцию, к которой мы привыкли", - заявил Щелканов на Ученом совете ДВФУ. Вирусолог считает, что в этой ситуации такая мера оправдана: в рекомендациях говорится, что за две недели до первой вакцинации и три недели между первой и второй дозой вакцины надо предпринять максимальные усилия, чтобы не заболеть.

Щелканов признал, что по правилам вакцинацию проводят до начала эпидемии. Однако сейчас человечество постановлено вирусом в такие, что просто нет выбора, приводит мнение профессора РИА Новости.

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