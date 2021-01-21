Возвращение к докризисному уровню: Путин оценил состояние экономики России

В то же время факторы нестабильности экономического развития сохраняются

Глубина экономического спада в России в 2020 году оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. А к концу года ряд показателей вернулся к докризисным значениям. Об этом в четверг заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент провел его из Ново-Огарёва в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, факторы нестабильности экономического развития сохраняются. И важно впредь максимально оперативно принимать меры по поддержке граждан и бизнеса. Владимир Путин напомнил - в прошлом году благодаря программе льготной ипотеки квартиры в новостройках купили 350 тысяч российских семей. Краха строительной отрасли удалось избежать, а к концу десятилетия темпы возведения жилья достигнут 120 миллионов квадратных метров в год. Не допустили власти и резкого всплеска безработицы, а в последние месяцы этот показатель начал снижаться.

"Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена. В целом подчеркну: важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития. Причём это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, о чём мы должны ещё поговорить отдельно, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в Указе о долгосрочных национальных целях", - сообщил Путин.

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