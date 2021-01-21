28 погибших: момент взрыва в Багдаде попал на видео

Атаку совершили смертники

По меньшей мере 28 человек стали жертвами теракта в столице Ирака. Ещё 73 человека получили ранения. Два взрыва прогремели один за другим возле рынка в центральной части Багдада, передает "ТВ Центр".

По информации спецслужб, атаку совершили террористы-смертники. Район был выбран умышленно: неподалёку находятся здания министерств, армейский штаб и так называемая "Зелёная зона", где расположены иностранные и правительственные объекты. Сейчас место происшествия оцеплено, дороги в центре города перекрыты.

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