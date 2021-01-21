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Собянин наградил сотрудников столичной полиции

14:45
  • четверг
  • 21 января 2021

Мэр высоко оценил работу стражей порядка в период пандемии

Сергей Собянин в четверг наградил сотрудников столичной полиции. Торжественная церемония прошла в ходе расширенного заседания коллегии МВД по итогам прошедшего года.

Мэр подчеркнул: в 2020-м не только удалось удержать уровень преступности, но и значительно его снизить. В столице на четверть уменьшились убийства, грабежи и разбои.

Высоко оценил Сергей Собянин и работу правоохранителей в период пандемии. В непростое время сотрудники обеспечивали порядок в общественных местах и выполняли свои обязанности должным образом. Мэр поблагодарил присутствующих за службу и выразил надежду на снятие в этом году всех ограничений, введённых из-за коронавируса.

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