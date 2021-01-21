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Цымбалюк-Романовская назвала свою версию причин смерти Джигарханяна

13:20
  • четверг
  • 21 января 2021

Пианистка считает, что актер не смог пережить перемен в жизни

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская выдвинула свою версию о том, что же могло стать причиной смерти актера. 42-летняя пианистка уверена, что артист не должен был менять свою жизнь.

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"Ему категорически нельзя было меня образ жизни. У него был второй инсульт в конце 2009 года, был достаточно тяжелый, я уже приезжала к нему, чтобы помочь. Он переносил его очень тяжело. Он заново должен был вспомнить многие вещи, память восстанавливать. Мне объяснили, что, если я его хочу сохранить как артиста и публичную личность, я должна все делать, чтобы он сохранил тот образ жизни, к которому привык. Он не должен сесть дома, но он действительно не мог жить без театра", - заявила Цымбалюк-Романовская.

Она отметила, что Джигарханяна не раз забирали в больницу, поскольку у актера регулярно возникали какие-то проблемы со здоровьем, а также был диабет. При этом актер не любил оставаться в клинике и посещал ее лишь по утрам – чтобы поставить капельницу.

"Потом я его увозила в театр, дальше мы ехали домой. Он привык быть востребованным. До нашего развода он дважды в месяц выходил на сцену", - вспомнила пианистка.

Она добавила, что после развода артист не только перестал выходить на сцену, но и был вынужден переехать на съемную квартиру, где ему было некомфортно.

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