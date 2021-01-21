Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

Площадь спортивного объекта значительно увеличится

Завершить все основные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках до конца года поручил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкцию проводят здесь впервые за полувековую историю спортивного объекта. Площадь сооружения увеличится в пять раз. На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят освещение, электронное табло и медиасистему. На трибунах сможет разместиться на 20 процентов больше зрителей, чем раньше, передает "ТВ Центр".

"Сама инфраструктура будет, конечно, другого качества, международного уровня, в том числе, помимо футбольного поля, здесь будет обустроена и легкоатлетическая подстанция для того, чтобы проводить качественные соревнования и российского и международного уровня", - сообщил Собянин.

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