ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

14:15
  • четверг
  • 21 января 2021

Площадь спортивного объекта значительно увеличится

Завершить все основные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках до конца года поручил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкцию проводят здесь впервые за полувековую историю спортивного объекта. Площадь сооружения увеличится в пять раз. На футбольном поле уложат натуральный газон с системами автоматического полива и обогрева, установят освещение, электронное табло и медиасистему. На трибунах сможет разместиться на 20 процентов больше зрителей, чем раньше, передает "ТВ Центр".

"Сама инфраструктура будет, конечно, другого качества, международного уровня, в том числе, помимо футбольного поля, здесь будет обустроена и легкоатлетическая подстанция для того, чтобы проводить качественные соревнования и российского и международного уровня", - сообщил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Строительство стадиона
Строительство стадиона
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Строительство стадиона
Строительство стадиона
Строительство стадиона
Строительство стадиона
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.