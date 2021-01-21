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В московском метро на две недели закроют участок Калужско-Рижской линии

15:12
  • четверг
  • 21 января 2021

Движение по Профсоюзной и прилегающим улицам начали менять уже в четверг

В эту субботу две недели закроется участок Калужско-Рижской линии - от станции "Беляево" до "Новых Черемушек". Там идёт прокладка тоннеля будущей Большой кольцевой линии. Чтобы у пассажиров не возникло проблем, для них организуют бесплатные автобусы. Потерпеть придется и автомобилистам.

Жители юго-запада столицы спешат на работу, учебу и по своим делам. Но большинство пассажиров уже в курсе: в эту субботу три станции метро закроются. На две недели закроют участок от "Беляево" до "Новых Черемушек". В сутки эти три станции принимают почти 170 тысяч человек. И весь пассажиропоток теперь надо перевезти по земле.

Автобусы-экспрессы "КМ" будут курсировать между "Черемушками" и "Беляево" и делать лишь одну остановку возле метро "Калужская". Чтобы общественный транспорт ходил без задержек, на время исчезнут пять парковок, перекроют выезды из некоторых дворов, запретят развороты и повороты на определенных перекрестках. Для автобусов "КМ" сделают новую выделенную полосу на улице Миклухо-Маклая.

"Проезд по этой полосе, а также по существующей выделенной полосе на Профсоюзной на участке от Миклухо-Маклая до Гарибальди будет разрешен только для городского транспорта. То есть проезд для такси будет закрыт", - рассказал заместитель руководителя Дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров.

Сотрудники ЦОДД уже начали устанавливать знаки. Основную работу дорожники сделают сегодня после вечернего часа пик. Поэтому фактически ограничения на всех участках начнут действовать в пятницу. Информация уже есть на городских интернет-ресурсах и в навигационных приложениях. Впрочем, временные неудобства для москвичей компенсируются очевидным комфортом в будущем.

"После ввода БКЛ полностью и новой станции "Калужская" пассажиропоток на станции действующей уменьшится на 40%, на Калужско-Рижской линии в целом упадет на 15%", - сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Кроме того, Большая кольцевая позволит быстро добраться до других радиальных веток. Разгрузится не только метро, но и дороги на юго-западе столицы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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