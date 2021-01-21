Массовым отравлением детей в Подмосковье занялись следователи

Последняя информация о происшествии

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о массовом отравлении детей и сотрудников двух школ в подмосковном Красноармейске.

19 января к врачам с жалобами на плохое самочувствие обратились более 40 человек. Уже на следующий день число заболевших увеличилось вдвое. Среди пострадавших оказались и четыре сотрудника пищеблока. Симптомы у всех одинаковые: тошнота, рвота, расстройство стула, у некоторых температура. Один ребёнок госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальные проходят лечение дома, передает "ТВ Центр".

Делом занялись Роспотребнадзор и следственные органы. Взяты пробы от завтрака и обеда, также анализы у детей. Пока версий две: ротавирус или отравление. Последняя кажется вполне логичной. Ведь у всех школ поставщик питания один.

Детей начальной школы, а их среди пострадавших больше всего, Роспотребнадзор рекомендовал перевести на дистанционное обучение. Виновнику ЧП грозит до двух лет лишения свободы по уголовной статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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