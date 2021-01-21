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Более 100 детей обратились к врачам с симптомами отравления в Подмосковье

13:01
  • четверг
  • 21 января 2021

Это учащиеся двух школ Красноармейска

Выросло число пострадавших от отравления в двух школах подмосковного Красноармейска. По последним данным, к врачам обратились более 100 человек.
К врачам в Буйнакске с отравлением обратились уже 196 человек

"Всего к медикам с жалобами обратились 104 человека. Из них 99 школьников, один ребенок-детсадовец, который общался с кем-то из учеников, два сотрудника пищеблока школы № 4, один учитель и еще один взрослый, посещавший школу", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Прокуратура Московской области начала проверку. Предполагают, что причиной отравления стал ротавирус: в больницы обратились и родители некоторых учеников, которые не употребляли школьную еду.

Первые пострадавшие обратились за медицинской помощью 19 января. Учащиеся школ № 3 и № 4 в Красноармейске жаловались на плохое самочувствие и симптомы отравления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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