Путин не планирует встречаться с Байденом

А Байден не планирует звонить Путину

У Владимира Путина нет в планах встреч с новым президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, очное международное общение заморожено из-за пандемии коронавируса. Кроме того, для встречи должны созреть "какие-то предпосылки". Пока их нет, заметил представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

В Белом доме ранее сообщили, что Джо Байден пока не планирует разговаривать с Владимиром Путиным по телефону.

Джо Байден по итогам выборов избран 46-м президентом США. Накануне он вступил в должность. Бывший президент Дональд Трамп проигнорировал церемонию инаугурации своего преемника.

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