Силуанов назвал размер дефицита бюджета в 2020 году

Результат превысил ожидания

В России по окончании 2020 года дефицит федерального бюджета составил 3,8% ВВП, что в переводе в денежный эквивалент – 4,1 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что результаты оказались лучше ожиданий.

"Федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом 4,1 триллиона рублей (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов", - заявил Силуанов.

В начале осени министр заявлял, что в 2020 году прогнозируется дефицит бюджета в размере 4,4% ВВП, а уже в декабре прошлого года отметил, что показатель будет лучше этого прогноза, передает РИА Новости.

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