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Правительство направит на сдерживание цен на хлеб 4,5 млрд рублей

14:50
  • четверг
  • 21 января 2021

Эта мера поможет хлебопекарной промышленности

Правительство направит больше четырёх с половиной миллиардов рублей в регионы, чтобы не допустить роста цен из-за повышения стоимости зерновых. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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Ожидается, что эти средства позволят компенсировать производителям стоимость муки, частично покроют затраты на закупку пшеницы. Кроме того, хлебопекарная промышленность сможет сократить издержки на реализацию своей продукции, передает "ТВ Центр".

Также речь зашла о поддержке жителей Дальнего Востока - на субсидирование авиаперевозок будет направлено 5 миллиардов рублей. Коснулись и ещё одной важной темы - помощи людям с онкологическими заболеваниями.

"По решению правительства будет закуплен и ввезён в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну, теперь его получат все, кто в этом нуждается. Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат и отслеживать потребность в нём. Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - заявил Мишустин.

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