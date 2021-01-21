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Венгрия официально зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

13:30
  • четверг
  • 21 января 2021

Это первая страна ЕС, одобрившая российский препарат

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций.
Минздрав опубликовал правила вакцинации "Спутником V"

"Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории", - говорится в пресс-релизе РФПИ.

В фонде отметили, что вакцина прошла в Венгрии укоренную процедуру регистрации - или emergency use authorization. Ее эффективность и безопасность была подтверждена данными клинических исследований препарата "Спутник V" в России, а также всесторонней оценкой экспертами в Венгрии.

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