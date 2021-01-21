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Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с Джигарханяном не было детей

13:56
  • четверг
  • 21 января 2021

Актер и пианистка прожили в браке недолго

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с актером не было детей. По словам пианистки, это "поздно было обсуждать".
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Цымбалюк-Романовская призналась, что в браке с Джигарханяном была счастлива и "не пыталась прогнозировать". Она отметила, что не обсуждала с супругом вопрос рождения детей.

"Об этом не думалось, мысль была исключена. Я не отказывалась от этого, я жила той жизнью, которой хотелось. Он переживал смерть дочери, он хотел ребенка, но мы понимали, что детей не будет. Как я могла склонять человека? Это было бы глупо с моей стороны", - заявила она.

Пианистка добавила, что долгое время они с актером жили в однокомнатной квартире, а все ее силы уходили на заботу о пожилом муже. "Он сам был для меня как ребенок, с ним столько же времени нужно было проводить, как с ребенком, я всегда была рядом, это было прекрасно, это меня не изматывало", - заключила она.

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