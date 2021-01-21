Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с Джигарханяном не было детей

Актер и пианистка прожили в браке недолго
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с актером не было детей. По словам пианистки, это "поздно было обсуждать".
Цымбалюк-Романовская призналась, что в браке с Джигарханяном была счастлива и "не пыталась прогнозировать". Она отметила, что не обсуждала с супругом вопрос рождения детей.
"Об этом не думалось, мысль была исключена. Я не отказывалась от этого, я жила той жизнью, которой хотелось. Он переживал смерть дочери, он хотел ребенка, но мы понимали, что детей не будет. Как я могла склонять человека? Это было бы глупо с моей стороны", - заявила она.
Пианистка добавила, что долгое время они с актером жили в однокомнатной квартире, а все ее силы уходили на заботу о пожилом муже. "Он сам был для меня как ребенок, с ним столько же времени нужно было проводить, как с ребенком, я всегда была рядом, это было прекрасно, это меня не изматывало", - заключила она.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- "Планируем": Анастасия Костенко ответила на слухи о беременности
- Бузова чуть не довела Даву до слез на собственном дне рождения
- Высоцкая показала фотографию с венчания с Кончаловским
- Российские звезды поддержали оказавшуюся в инвалидном кресле Кудрявцеву
- Переболевшая коронавирусом Кудрявцева получила серьезную травму дома