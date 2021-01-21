Меркель объявила о сложной фазе борьбы с COVID-19

Мутация коронавируса представляет серьезную угрозу

Ангела Меркель заявила о серьезной угрозе, которую представляет мутация коронавируса. По словам канцлера Германии, ФРГ вступила в сложную фазу пандемии – хотя есть и положительные аспекты.

"Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии", - отметила канцлер, добавив, что ситуация становится менее напряженной.

В то же время, отметила Меркель, обстановка по стране "очень разная". Пандемию канцлер Германии назвала "катастрофой столетия". В последние дни в ФРГ ежедневно фиксировуют около 1 тысячи умерших пациентов с коронавирусом, передает ТАСС.

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