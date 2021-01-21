Стало известно о самочувствии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Актриса находится в больнице почти месяц

Народная артистка России Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остается в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова ФМБА.

Отмечается, что КТ показало положительную динамику в верхних долях легких. С четверга с актрисой занимается специалист по массажу и лечебной физкультуре, который в том числе поднимает и переворачивает артистку по специальной схеме.

Также в четверг консилиум с участием сторонних экспертов оценил состояние Фрейндлих. "Никакого ухудшения нет, вдруг случившегося цитокинового шторма нет. Особенности конституции и состояние внутренних органов учитываются, но не мешают лечению", - заявила в беседе с РИА Новости представитель медучреждения.

Фрейндлих госпитализировали в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Изначально актриса неделю лечилась дома, затем ее на машине скорой помощи забрали в больницу.

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