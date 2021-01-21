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МВД готовится к охране правопорядка на несанкционированных митингах

14:01
  • четверг
  • 21 января 2021

За призывы будут привлекать к ответственности

В МВД заявили о подготовке территориальных подразделений к обеспечению порядка при проведении незаконных массовых мероприятий 23 января. Об этом рассказал первый заместитель главы ведомства, генерал-полковник Александр Горовой.

По его словам, подготовка началась, когда "квази-политики" объявили о несанкционированных мероприятиях по всей стране.

"У нас есть для этого все правовые основания до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений", - напомнил Горовой.

Ранее Генеральная прокуратура предостерегла от призывов к участию в незаконных массовых мероприятиях 23 января 2021 года.

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