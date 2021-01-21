Москвичей предупредили об опасности на дорогах

Пешеходам также надо быть осторожными

Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС по Москве. Жителей столицы призвали к осторожности: на дорогах гололед.

"Под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13:00 мск 21 января до 11:00 мск 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям рекомендуется увеличить дистанцию от идущих впереди машин, снизить скорость движения, избегать обгонов и перестроений.

Осторожными надо быть и пешеходам. Идущим по краю проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Переходит дорогу следует только в установленных местах, не торопиться и избегать внезапного появления на проезжей части.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"