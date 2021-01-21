Россияне начали скупать антистресс-товары

За последние три года спрос на них достиг максимума

В России в первые 18 дней нового года спрос на товары-антистресс вырос до максимальных значений за последние три года, выяснили эксперты платформы AliExpress Россия.

Оказалось, что с 1 по 18 января объем оборота товаров "антистресс" увеличился вдвое в сравнении с прошлым годом и в три раза, если сравнивать с 2019 годом. Кроме того, популярность подобных покупок в январе по сравнению с декабрем возросла на 60%.

Специалисты предполагают, что рост спроса на антистресс-вещи обусловлен трудностями адаптации к рабочему графику после каникул, а также тревожностью за будущее в связи пандемией COVID-19.

Отмечается, что в среднем россияне готовы потратить на избавление от стресса при помощи подобных товаров от 100 до 500 рублей, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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