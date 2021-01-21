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Глава МОК оценил вероятность повторного переноса Олимпиады

15:00
  • четверг
  • 21 января 2021

Летние Игры должны были пройти еще в июле-августе прошлого года

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал интервью японскому агентству Kyodo, в ходе которого ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность повторного переноса летних Олимпийских игр или же их полной отмены в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По словам главы МОК, оба этих варианта абсолютно исключены.

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"В настоящий момент нет причин полагать, что Олимпийские игры не стартуют 23 июля на Олимпийском стадионе в Токио. Именно поэтому нет никакого запасного плана, и именно поэтому мы полны решимости провести безопасные и успешные Игры", - подчеркнул Бах.

Он добавил, что принципиальным и ключевым вопросом для организаторов состязаний является именно безопасность спортсменов. Как отметил Бах, сейчас рассматривается возможность либо сократить количество зрителей на трибунах, либо же вовсе закрыть Игры для посещения по билетам.

Согласно изначальным планам, ОИ в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования отложили на год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Нынешние сроки Игр - с 23 июля по 8 августа 2021-го. Название "Токио-2020" при этом решили сохранить.

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