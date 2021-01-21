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Россиянам посоветовали привыкать к аномальной погоде

15:07
  • четверг
  • 21 января 2021

Глобальное потепление вносит свои коррективы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям России стоит привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как повторяемость периодов стандартной погоды в стране уменьшается.

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"При потеплении климата, таком медленном, но уверенном, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета. Нормальной погоды, средних значений становится меньше", - цитирует слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог уточнил, что происходящее является следствием глобального потепления.

Ранее стало известно, что уже в ближайшую пятницу в европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой выше нормы на 9-10 градусов. Стороной она обойдет лишь северо-восточные районы Северо-Западного федерального округа. Вильфанд назвал такое изменение погоды "экстремальным".

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