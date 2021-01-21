Путин потребовал разобраться с ценами на продукты

Подорожание превысило среднюю инфляцию

Проблема повышения цен на продовольствие требует дополнительного рассмотрения. Цены на продукты за прошлый год выросли заметно выше средней инфляции, заявил президент России.

Владимир Путин напомнил, что инфляция по итогам прошлого года превысила целевой ориентир Центробанка, составив 4,9%.

"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно - на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент предложил в скором времени вернуться к этому вопросу и рассмотреть его более предметно – учитывая итоги января. Путин напомнил, что на одном из предыдущих совещаний было решено внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем, передает ТАСС.

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