ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал разобраться с ценами на продукты

14:58
  • четверг
  • 21 января 2021

Подорожание превысило среднюю инфляцию

Проблема повышения цен на продовольствие требует дополнительного рассмотрения. Цены на продукты за прошлый год выросли заметно выше средней инфляции, заявил президент России.
Возвращение к докризисному уровню: Путин оценил состояние экономики России

Владимир Путин напомнил, что инфляция по итогам прошлого года превысила целевой ориентир Центробанка, составив 4,9%.

"При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно - на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент предложил в скором времени вернуться к этому вопросу и рассмотреть его более предметно – учитывая итоги января. Путин напомнил, что на одном из предыдущих совещаний было решено внимательно отслеживать ситуацию и держать ее под контролем, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Покупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.