Россиян ожидает массовая проверка квартир

Инспекторы будут выявлять незаконные изменения планировки

В России начались массовые проверки, в ходе которых жилищные инспекторы будут выявлять незаконные перепланировки помещений. Россиян призвали быть внимательными, ведь под видом проверяющих в квартиру могут проникнуть и мошенники.

Жилищные инспекторы в ходе проверок будут обращать внимание на любые несогласованные изменения планировки, даже самые незначительные. К примеру, вопросы могут вызвать не только незаконно снесенные стены или дополнительные трубы, но также снятая дверь на кухню, если там установлена газовая плита.

Перед приходом проверяющих жильцы по почте получают уведомление, в котором указана точная дата визита инспекторов. Если такое уведомление дважды проигнорировано, то контролеры обратятся в суд и придут в квартиру с приставами.

Соответствующие техническим требованиям изменения жилья вносятся в реестр. Опасную перепланировку квартиры придется устранять по решению суда, передает РЕН ТВ.

Обновление (17:44 мск): рейды по проверке перепланировок в Москве не проводятся, заявили РИА Новости в Мосжилинспекции. "Это выдумка. Невозможно провести какой-то рейд, поскольку мы не обладаем полномочиями для проникновения в квартиру", - объяснили там.

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