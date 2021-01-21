Меркель предлагала Путину помощь в регистрации "Спутника V" в ЕС

Первый этап получения разрешения на применение препарата в ЕС уже стартовал

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла подробности одного из телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы обсуждалась российская вакцина "Спутник V".

"Россия сейчас обратилась в Европейское агентство по лекарственным препаратам. Я предлагала, чтобы наш Институт Эрлиха поддержал Россию на этом пути, которого требует ЕМА", - сказала Меркель.

Речь идет об Институте разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

При этом говорить о совместном производстве и применении в Евросоюзе российской вакцины пока рано - необходимо, чтобы препарат получит одобрение со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам, передает ТАСС.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о старте первого этапа получения разрешения на применение "Спутник V" на территории Евросоюза. По его словам, речь идет о научной консультации.

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