ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года

15:22
  • четверг
  • 21 января 2021

Российские военные не нарушали прав гражданского населения

Обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии признаны Европейским судом по правам человека необоснованными, передает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство юстиции.

В Грузии рассказали о давних обидах на Россию
ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против России по Крыму

Процесс длился почти 12 лет. В итоге ЕСПЧ постановил следующее: по Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия не несет ответственности за инциденты, имевшие место в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на гражданское население и миротворческий контингент в Южной Осетии. Заявления Тбилиси о вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 также не нашли поддержки в суде.

Кроме того, ЕСПЧ во время событий августа 2008 года не выявил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав мирных граждан.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, в результате чего была разрушена часть республиканской столицы. Россия в ответ на это ввела войска, чтобы защитить своих граждан, проживающих в Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, после которых грузинские войска были вытеснены из региона. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси же все еще считает территорию республик частью Грузии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Грузино-осетинский конфликт
Грузино-осетинский конфликт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.