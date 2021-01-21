ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года

Российские военные не нарушали прав гражданского населения

Обвинения Грузии в адрес России в связи с событиями августа 2008 года в Южной Осетии признаны Европейским судом по правам человека необоснованными, передает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство юстиции.

Процесс длился почти 12 лет. В итоге ЕСПЧ постановил следующее: по Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия не несет ответственности за инциденты, имевшие место в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на гражданское население и миротворческий контингент в Южной Осетии. Заявления Тбилиси о вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 также не нашли поддержки в суде.

Кроме того, ЕСПЧ во время событий августа 2008 года не выявил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав мирных граждан.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию, в результате чего была разрушена часть республиканской столицы. Россия в ответ на это ввела войска, чтобы защитить своих граждан, проживающих в Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, после которых грузинские войска были вытеснены из региона. 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси же все еще считает территорию республик частью Грузии.

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