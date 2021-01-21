IIHF отказалась отдавать Литве отобранный у Минска ЧМ-2021

Федерация предпочла Словакию

Предложение Литвы провести в Вильнюсе чемпионат мира 2021 года не будет рассматриваться в Международной федерации хоккея. Глава IIHF Рене Фазель заявил, что кандидатов на проведение турнира оказалось слишком много.

"В первую очередь я очень благодарен правительству Литвы за готовность помочь нам. У нас уже были дискуссии с Братиславой, Ригой и Данией - у Дании и Братиславы есть хороший опыт проведения турнира в 2018 и 2019 годах. Я очень ценю предложение Литвы и готовность помочь нам, но слишком много кандидатов на проведение турнира в данном случае не имеет смысла", - сказал Фазель агентству ТАСС.

Турнир должен был пройти в столице Белоруссии и в Риге с 21 мая по 6 июня. 18 января IIHF объявила о переносе матчей чемпионата мира из белорусской столицы – в Минске и Москве это решение назвали политизированным. А 20 января в Вильнюсе заявили, что отправили Риге и IIHF официальные письма с заверением в готовности принять совместно с Латвией матчи чемпионата мира - 2021.

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