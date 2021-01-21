Более 200 информационных атак совершено в отношении "Спутник V"

Об этом сообщили в РФПИ

Российская вакцина "Спутник V" стала объектом более 200 информационных атак за последние несколько месяцев. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Перед Новым годом появилась информационная атака, ложная информация, что Венгрия якобы отклонила заявку российской вакцины и не намерена ее регистрировать. Вот этот информационный вброс случился 31 декабря, так что не было никакой возможности на это отреагировать, но сейчас факты говорят сами за себя. Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака - она из более чем 200 за последние несколько месяцев также оказалась ложной", - сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Ранее в четверг российский препарат был зарегистрирован в Венгрии. Это первая страна в ЕС, разрешившая использование вакцины.

До этого по ускоренной процедуре "Спутник V" был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

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