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В Подмосковье задержали готовивших теракт подростков

15:37
  • четверг
  • 21 января 2021

По данным СМИ, они намеревались атаковать школу

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, в Люберецком районе Московской области были задержаны двое подростков, готовивших террористический акт.

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Уточняется, что они намеревались атаковать школу. Вычислить злоумышленников удалось по интернет-переписке. Сейчас их допрашивают. Дополнительных деталей не приводится, официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове, который готовил 17-летний учащийся местного колледжа. Он арендовал в городе квартиру. Там нашли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также инструкции по сборке бомбы.

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