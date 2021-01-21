В Подмосковье задержали готовивших теракт подростков

По данным СМИ, они намеревались атаковать школу

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, в Люберецком районе Московской области были задержаны двое подростков, готовивших террористический акт.

Уточняется, что они намеревались атаковать школу. Вычислить злоумышленников удалось по интернет-переписке. Сейчас их допрашивают. Дополнительных деталей не приводится, официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове, который готовил 17-летний учащийся местного колледжа. Он арендовал в городе квартиру. Там нашли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также инструкции по сборке бомбы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"