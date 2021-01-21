Бойца ММА Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

Чувствует он себя хорошо

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Как уточняет информагентство "Москва", спортсмен госпитализирован в столичную клиническую больницу №52.

"Да, он у нас", - сообщили там.

Источник ТАСС добавил, что чувствует себя Емельяненко хорошо. "Критических проблем нет", - уточнил собеседник агентства.

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один поединок признали несостоявшимся.

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