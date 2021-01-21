ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойца ММА Федора Емельяненко госпитализировали с коронавирусом

15:43
  • четверг
  • 21 января 2021

Чувствует он себя хорошо

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Как уточняет информагентство "Москва", спортсмен госпитализирован в столичную клиническую больницу №52.

Стало известно о самочувствии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих
Более 220 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

"Да, он у нас", - сообщили там.

Источник ТАСС добавил, что чувствует себя Емельяненко хорошо. "Критических проблем нет", - уточнил собеседник агентства.

В активе 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Еще один поединок признали несостоявшимся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.