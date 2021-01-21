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Стало известно, когда в Москву вернутся морозы

15:55
  • четверг
  • 21 января 2021

Оттепель не будет долгой

В Москву после оттепели снова вернутся холода, заявил синоптик Евгений Тишковец. Он предупредил, что плюсовые температуры в столице надолго не задержатся.
В Москву возвращается комфортная погода

Тишковец рассказал, что нулевые и слабоположительные температуры в Москве продержатся лишь до середины следующей недели, а затем, с 27 января, теплый средиземноморский воздух сменит северная тяга, передает РИА Новости.

"Соответственно, температура начнет понижаться, по крайней мере, уйдет в минусовой сектор, и осадки уже в твердой фазе будут. Нам, что называется, пяток дней пережить оттепель, и далее будут умеренные легкие морозы", - сказал метеоролог.

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