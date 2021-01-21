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МВД сообщило о дефиците иностранных рабочих в Москве

15:55
  • четверг
  • 21 января 2021

Идет организованный набор граждан Узбекистана и Таджикистана

Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что в Москве наблюдается "серьезный дефицит" иностранной рабочей силы.

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"Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы", - цитирует Горового РИА "Новости".

Он добавил, что необходимо брать под контроль "компактное размещение" рабочих, а также соблюдение ими всех действующих в столице ограничений по коронавирусу.

Также в главном управлении МВД по Москве подвели итоги работы за 2020 год. Было раскрыто 1679 преступлений, совершенных ОПГ в сфере безналичных платежей и мобильного банкинга. Также выявили 11744 коррупционных преступления с общей суммой взяток почти в 2 миллиарда 363 миллиона рублей. Кроме того, зарегистрировано более 13 тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около 730 кг наркотиков.

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