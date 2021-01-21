Названы сроки выдачи цифровых паспортов жителям Москвы

Удостоверения личности представляют собой пластиковую карту

Новые электронные паспорта начнут выдавать в Москве в четвертом квартале 2021 года. Они будут в виде пластиковой карты. К ним прилагается мобильное приложение, сообщил замглавы МВД России Александр Горовой.

"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина… он будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.

Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планировалось запустить в Москве до декабря 2021 года. Специалисты подчеркивали, что документ станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью – а, кроме того, отличается более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, передает РИА Новости.

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