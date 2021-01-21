ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки выдачи цифровых паспортов жителям Москвы

16:03
  • четверг
  • 21 января 2021

Удостоверения личности представляют собой пластиковую карту

Новые электронные паспорта начнут выдавать в Москве в четвертом квартале 2021 года. Они будут в виде пластиковой карты. К ним прилагается мобильное приложение, сообщил замглавы МВД России Александр Горовой.
В российские паспорта могут добавить "медстраницы"

"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина… он будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.

Пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планировалось запустить в Москве до декабря 2021 года. Специалисты подчеркивали, что документ станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью – а, кроме того, отличается более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник полиции сканирует паспорт
Сотрудник полиции сканирует паспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.