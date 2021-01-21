За год на службе пострадали почти 280 московских полицейских

Погибших нет

В четверг состоялась расширенная коллегия главного управления Министерства внутренних дел по Москве, в ходе которой было сообщено, что по итогам 2020 года во время несения службы в городе пострадали почти 280 полицейских .

"277 сотрудников ГУ МВД пострадали при исполнении служебных обязанностей, погибших нет", - приводит ТАСС заявление начальника главка Олега Баранова.

Были подведены и другие итоги работы МВД по Москве. В частности, полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота в столице почти 9 миллионов медицинских масок и более 16 тысяч тестов на коронавирус.

Также за год в Москве выявили 11744 коррупционных преступления и более 13 тысяч наркопреступлений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"