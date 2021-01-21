"Противная и коварная болезнь": Тиньков рассказал о борьбе с лейкемией

После пересадки костного мозга у бизнесмена начались осложнения

Бизнесмен Олег Тиньков, который продолжает бороться с лейкемией, рассказал, что после пересадки костного мозга у него начались осложнения. Терапия продлится до лета, сообщил он в своем инстаграме.

"После пересадки КМ у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", ака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела", - написал Тиньков в соцсети.

Кроме аутоиммунного заболевания, у Тинькова также наблюдаются другие проблемы и "приключения" из-за того, что его группа крови до сих пор не поменялась. В настоящее время бизнесмен принимает по 15 таблеток в день.

"Я раньше и не знал, что можно болеть два года. Ужас какой-то. Лейкемия - это долгая, противная и коварная болезнь, как и, пожалуй, все кровяные раки", - написал он.

Ранее основатель банка "Тинькофф" сообщил, что во время лечения от лейкемии он переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. "Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад", - рассказал бизнесмен.

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