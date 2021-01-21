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Россия сократила свой внешний долг

16:27
  • четверг
  • 21 января 2021

При этом международные резервы страны также стали немного меньше

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, по состоянию на 1 января 2021 года внешний долг России составил 470,1 миллиарда долларов. Это на 4,33% (или на 21,3 миллиарда долларов) меньше, чем показатель на начало прошлого года.

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"Наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам", - отметили представители регулятора.

На 15 января 2021 года международные резервы России сократились на 1,2% (7 миллиардов долларов) по сравнению с показателем на 8 января и составили 590,4 миллиарда. Связано это, по информации от ЦБ, с отрицательной курсовой переоценкой и падением цен на золото.

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