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Собянин назвал сроки окончания реконструкции стадиона "Москвич"

18:02
  • четверг
  • 21 января 2021

Площадь сооружения увеличится в пять раз

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить до конца года все основные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках. Площадь сооружения увеличится в пять раз. На футбольном поле появится газон с подогревом, освещение и медиасистема. На стадионе можно будет проводить профессиональные матчи. А новые трибуны в виде символа Олимпиады - пяти колец - смогут вместить более четырех тысяч зрителей.

Любимый жителями столицы стадион "Москвич" приобретает новые формы. Масштабная реконструкция идёт полным ходом, и уже сейчас обрисовываются силуэты интересного дизайна трибуны спортивного комплекса.

После реконструкции площадь стадиона "Москвич" увеличится в 5 раз. Это одно из самых масштабных расширений спортивного сооружения в Москве. В результате инфраструктура позволит проводить футбольные матчи и соревнования даже на профессиональном уровне, а трибуна будет вмещать почти 4,5 тысячи человек.

Места для зрителей необычные. Трибуна разделена на пять секторов в виде колец – символа Олимпиады. Раскраска кресел соответствующая. От дождя, снега или палящего солнца зрителей защитит широкий навес. Строители сейчас как раз приступают к его установке. А по ночам стадион будет переливаться всеми цветами радуги благодаря архитектурной подсветке.

"В подтрибунных помещениях располагается многофункциональный тир. Поле будет не только футбольным, но и легкоатлетическим. Удовлетворяет всем требованиям международной категории номер два", - сообщил руководитель организационно-технического отдела строительной компании Олег Пермяков.

В помещениях под трибуной разместятся раздевалки, кабинеты для судей и персонала, склад инвентаря. Но стрелковый тир, пожалуй, самое интересное помещение спортивного комплекса. В нём можно будет производить стрельбу в трёх направлениях на разных дистанциях. Что касается основного функционала стадиона, то он останется прежним. Футбольное поле оборудуют подогревом и автоматическим поливом. Газон будет из натуральной травы. Легкоатлетический комплекс будет состоять из 8 круговых полос и 10 прямых. За вратарскими воротами разместятся секторы для прыжковых дисциплин и метания.

"Сама инфраструктура будет, конечно, другого качества, международного уровня, в том числе, помимо футбольного поля, здесь будет обустроена и легкоатлетическое пространство для того, чтобы проводить качественные соревнования и российского, и международного уровня. Давайте, концентрируйтесь, усиливайте свои строительные мощности и постарайтесь до конца года все работы выполнить. Все, что требуется от города, мы обеспечим", - пообещал Собянин.

Журналисты смогут освещать соревнования из удобного пресс-центра с витражными окнами и обзором на стадион. Для болельщиков и спортсменов предусмотрена парковка на 166 машин и для двух автобусов. Планируется, что здесь будут тренироваться воспитанники спортивной школы "Москвич". В свободное от тренировок спортсменов время стадион смогут посещать все желающее.

Илья Данильцев, Андрей Талалай и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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