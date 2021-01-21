Российские спасатели наращивают группировку саперов в Карабахе

Специалисты МЧС России продолжают разминирование территорий

Специалисты МЧС России продолжают разминирование территорий в Нагорном Карабахе в рамках гуманитарной миссии. В Агдамском районе Азербайджана они обезвредили 240 взрывоопасных предметов, в том числе более 170 противопехотных и более 20 танковых мин, передает "ТВ Центр".

В район прибыла дополнительная группировка специалистов из центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра. Саперы применяют современные робототехнические комплексы для разминирования, а также проводят практические занятия с представителями МЧС Азербайджана.

Ранее российские специалисты обезвредили 15 тысяч боеприпасов в Аскеранском районе, а сейчас приступили к разминированию территорий в Мартунинском районе.

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