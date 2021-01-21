Как проходит фотоохота в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

Для удобства фотографов сделаны укрытия, в которых можно находиться несколько дней

В национальном парке "Земля леопарда" - разгар фотоохоты на самую редкую в мире кошку. Для удобства фотографов устроены укрытия, в которых они могут находиться до нескольких суток. За популяцией вида с помощью средств фиксации следят и ученые. Они начали тестировать систему распознавания животных.

Плюс этого фотоукрытия, что здесь практически со всех сторон есть вот такие амбразуры, ведь никогда не знаешь, откуда придет зверь. Вторые сутки фотограф-анималист живет практически без сна. В объектив камеры ему уже попадались харза, кабаны, олени. Но Даниил в ожидании самой редкой в мире дикой кошки.

"Леопард часто выходит ночью. И находиться ночью посреди леса с камерой - это какое-то магическое ощущение", - говорит фотограф Даниил Гончаров.

Пока пятнистый хищник испытывает терпение фотографа. Но Даниил намерен ещё три дня оставаться в тайге, чтобы все-таки дождаться встречи. Тем более что все шансы есть.

Восемь фотоукрытий установлены в разных местах национального парка "Земля Леопарда". Добраться к ним можно только на внедорожнике. В небольших домиках есть все необходимое для проживания.

Но главное, именно здесь можно самим увидеть, как дальневосточный леопард купается в снегу или по-царски с высоты осматривает владения.

"Здесь несколько проходных троп. Одна тропа, мы видим, с этой скалы, тут тоже проходное место идет. Поднимается наверх и сзади нас тоже проходное место. И вот здесь получается пересечение его троп - куда бы он не двигался, всегда пересечение здесь", - рассказал ведущий специалист отдела туризма ФГБУ "Земля леопарда" Антон Ганзевич.

Ученые тщательно выбирали точки, где будет больше шансов запечатлеть дикую кошку. Для этого они изучали данные с фотоловушек. И не раз наблюдали на кадрах, как проходит группа туристов, а буквально через некоторое время этим же маршрутом идут тигр и леопард.

Уже на подходе к фотоукрытию нам удалось увидеть следы дикой кошки. Отпечаток не очень большой, поэтому, предположительно, здесь проходил котенок дальневосточного леопарда.

Специалисты сразу поняли: дикая кошка проходила здесь около трех дней назад. И, скорее всего, не одна. Рядом заметили отпечатки более крупной лапы. Это означает, что с котенком была мать. Большая удача, говорят ученые. Несколько лет бесснежные зимы не давали возможности наблюдать за леопардами по следам.

"Они, скорее всего, здесь пройдут еще раз, а чтобы убедиться, мы сейчас поставим фотоловушку. Скорее всего, этот котенок даже не учтен пока", - предположил старший научный сотрудник отдела туризма национального парка "Земля леопарда" Петр Сонин.

Передвигаться по лесу животным сейчас достаточно сложно. Под пушистым снегом - толстая ледяная корка. Кабанам и оленям в таких условиях тяжело найти себе пропитание. А для леопарда именно эти животные - основной рацион. Чтобы копытные не мигрировали в поисках еды, на специальных площадках организованы своеобразные столовые.

Действительно, как показала фотоловушка, через некоторое время на место пришло стадо кабанов, а еще позже присоединились и олени. На сегодняшний день в нацпарке обитает 97 леопардов. И ученые могут быть спокойны. С кормовой базой у них все хорошо. А значит есть все условия для дальнейшего роста популяции.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Приморский край.

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