В России разработали программу реабилитации для переболевших коронавирусом

Военные медики придумали, как быстро избавиться от последствий болезни

29 тысяч 902 россиянина за сутки выздоровели после коронавируса. Это на 8 тысяч больше, чем заболевших. Их суточный прирост составил 21 тысячу 887 случаев. Скончались 612 пациентов. Во всех регионах России проводится массовая вакцинация. Серьезное внимание уделяется и восстановлению здоровья тех, кто переболел коронавирусом. Уникальную программу реабилитации разработали военные медики.

Акупунктура - древняя китайская техника. Считается, что с помощью игл, введенных в определенные точки, можно восстановить правильное течение по телу энергии Ци. Она, в свою очередь, исцеляет организм. Этот метод вошел в уникальную программу реабилитации для переболевших ковидом, которую разработали военные медики. Скандинавская ходьба, гидромассаж, дыхательные практики. Чтобы избавиться от последствий болезни, нужны недели, если не месяцы. Так что лучше не болеть, говорят врачи. А для этого следует привиться.

Екатерине Николаевне - 83 года. И она очень скучат по встречам с детьми и внуками, которые пришлось прекратить из-за пандемии. Поэтому, когда началась массовая вакцинация, она в числе первых пришла за прививкой от коронавируса.

"Верим в нашу науку, в наших людей. Ко мне дети приходят, и я хочу общаться", - говорит Екатерина Казубица.

Массовая вакцинация в России набирает обороты. Во все регионы поступают крупные партии препарата. Минздрав одобрил изменения в условия его перевозки и хранения. Экспертиза подтвердила, что вакцина остается стабильной при температуре от плюс двух до плюс восьми градусов - это упростит доставку.

60 тысяч доз сегодня привезли в Санкт-Петербург, где зафиксирован всплеск заболеваемости, который врачи связывают с бурным празднованием Нового года. Статистика заболеваемости будет расти еще две недели, говорят специалисты, поэтому основные ограничения в Петербурге продлены до конца января.

Москвичи во время зимних каникул, по всей видимости, оказались более дисциплинированными. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции, как выразился Сергей Собянин, внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется от 2 до 4 тысяч новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря.

"Я надеюсь что в этом году мы снимем все ограничения, и Москва вернется к нормальной жизни, когда будут проводиться массовые мероприятия, фестивали и праздники", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Снизилась госпитализация. В коронавирусных стационарах проходят лечение чуть меньше 12 тысяч человек - это минимальное количество с конца ноября. Свободно больше 9 тысяч коек. Увеличиваются темпы вакцинации. 220 тысяч москвичей уже сделали прививку.

В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении некоторых ограничений с завтрашнего дня. Возобновляют работу колледжи, спортивные школы и детские досуговые учреждения дополнительного образования, которые находятся в ведомстве московского правительства. Разрешена работа музеев и библиотек. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимально число зрителей разрешено увеличить с 25% до 50% от общей вместимости зала.

В вузах по решению Минобрнауки удаленное обучение продолжается до 6 февраля. Сохраняются действующие ограничения в работе ресторанов, ночных клубов, баров, дискотек и караоке. 30% сотрудников предприятий остаются на дистанционке. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется продолжать сохранять домашний режим. Однако после прохождения вакцинации социальные карты им будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Виктор Прокушев, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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