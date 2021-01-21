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В Британии и Германии сохраняется тяжелая ситуация с COVID-19

22:30
  • четверг
  • 21 января 2021

Ангела Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

Общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 97 миллионов. Каждый четвёртый - в Северной Америке.

Минздрав Великобритании сообщил уже о 5 миллионах сделанных в стране прививок. Однако ситуация в королевстве пока очень тяжёлая. За минувшие сутки скончалось 1820 человек - это максимальный показатель с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

Канцлер Ангела Меркель заявила об очень сложной фазе пандемии коронавируса в Германии. Несмотря на снижение заболеваемости, смертность остается высокой, а "британский" штамм грозит третьей волной пандемии в стране, считает канцлер.

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