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Захарова указала на игнорирование Штатами норм конкуренции

16:45
  • четверг
  • 21 января 2021

Ранее Вашингтон ввел санкции по "Северному потомку - 2"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала санкции со стороны Соединенных Штатов в отношении трубоукладчика "Фортуна", который работает на проекте газопровода "Северный поток - 2". По ее словам, в Вашингтоне неприкрыто игнорируют правила добросовестной конкуренции.

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"Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного "легитимного", как они считают, поставщика, при этом абсолютно не чувствуя никакого неудобства или смущения в связи с теми акциями, которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли", - цитирует слова Захаровой РИА "Новости".

Вместе с тем спикер внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Вашингтону не удастся повлиять на принципиальные позиции Москвы на международной арене. Более того - односторонние ограничительные меры лишь усугубляют отношения между странами, и так находящиеся не в самом лучшем состоянии.

Ранее на этой неделе США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока - 2", а также нескольких базирующихся в России компаний, связанных со строительством. В Кремле выразили сожаление по этому поводу, но подчеркнули, что намерены довести реализацию проекта до конца.

"Северный поток - 2" - строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

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