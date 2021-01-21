Суд вынес приговор приковавшему ребенка цепью жителю Калмыкии

Тот пытался наказать мальчика за плохое поведение

30-летний житель Калмыкии получил четыре года колонии общего режима за то, что приковал ребенка цепью к столбу во дворе, передает РИА "Новости" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Решение вынес Сарпинский районный суд. Дело шло по статье о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего.

Инцидент произошел 21 августа 2020 года. Мужчина решил наказать 11-летнего племянника своей сожительницы за плохое поведение и сначала на два с половиной часа привязал того цепью к деревянному подлокотнику дивана. Затем он вывел мальчика во двор дома и приковал к металлическому столбу.

Ранее Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по делу 39-летнего местного жителя, которого подозревали в систематическом нанесении побоев пятилетнему пасынку. Он получил четырем года колонии. Следствие установило, что обвиняемый избивал ребенка, лишал его еды, а также принуждал к выполнению "физических упражнений с запредельными нагрузками".

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