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Путин и президент Финляндии обсудили противодействие коронавирусу

16:53
  • четверг
  • 21 января 2021

Лидеры также обменялись мнениями по вопросам безопасности, сообщили в Кремле

Кремль сообщил о телефонном разговоре президентов России и Финляндии. В ходе беседы Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили коронавирус, вопросы безопасности на континенте и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лидеры в четверг обсудили двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в области противодействия коронавирусу.

Кроме этого, они обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями.

"Президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере (Алексее Навальном)", - добавил Песков (цитата по РИА Новости).

18 января суд арестовал Навального на 30 суток. Заседание проходило во 2-м отделе полиции УМВД города Химки, куда Навального доставили из аэропорта "Шереметьево" после возвращения из Германии. Рассмотрение дела оппозиционера о нарушении им режима испытательного срока назначено на 29 января.

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