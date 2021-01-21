Отсидевший в тюрьме Кокорин улетел играть в Италию

Он готовится подписать контракт с "Фиорентиной"

Футболист Александр Кокорин, до последнего времени выступавший за московский "Спартак", в ближайшие часы заключит контракт с итальянским клубом "Фиорентина". Об этом сам игрок сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Сегодня я покидаю расположение "Спартака" и лечу в Италию на медосмотр. С "Фиорентиной" все согласовано, нужно пройти медосмотр, после этого подпишем контракт", - сказал нападающий.

29-летний Кокорин играет за красно-белых с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Прежде он выступал за санкт-петербургский "Зенит" и "Сочи". В активе форварда - чемпионство России, а также победы в Кубке и Суперкубке страны. "Фиорентина" сейчас занимает 14-е место в Серии А с 18 очками.

Осенью 2018 года Кокорин вместе со своим братом, а также футболистом Павлом Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стал участником нескольких потасовок в центре Москвы. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре 2019-го футболист вышел на свободу по УДО.

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