Путин назначил экс-посла в Белоруссии замглавы ФСВТС

Также Михаилу Бабичу присвоено воинское звание генерал-майора

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении экс-посла России в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича заместителем руководителя федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, передает РИА "Новости".

Уточняется, что другим указом глава государства присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

С 1986 по 1995 год Бабич служил в ВДВ и войсках КГБ, участвовал в боевых действиях. В 1995-м занимал пост первого вице-президента компании "Росмясомолторг", потом перешел на госслужбу.

Некоторое время Бабич работал в правительстве Московской области, с ноября 2002 года по февраль 2003 года являлся председателем правительства Чечни.

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