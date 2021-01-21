ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые выделили пять типов COVID-19

17:53
  • четверг
  • 21 января 2021

Два тяжелых и три более легких

Ученые Боннского университета поделили случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные в журнале Genome Medicine результаты соответствующих исследований.

Обнаружен путь проникновения коронавируса в организм человека
ВОЗ объявила о рекордном росте смертности от коронавируса

Первые две группы составляют тяжелые случаи COVID-19, еще три относятся к более легкой форме заболевания. Классификация осуществляется по состоянию генов у клеток нейтрофилов, которые отвечают за врожденный иммунитет, активирующийся сразу после попадания патогена в организм.

Выяснилось, что нейтрофилы при заражении работают пятью разными способами. Это означает, что глобально в мире сейчас распространяются пять основных типов коронавируса. Стоит подчеркнуть, что речь идет именно об особенностях течения заболевания, а не о штаммах, вызывающих его.

Согласно последним данным, с начала пандемии в мире заболели более 96 миллионов человек. Больше всего случаев - в Соединенных Штатах (24,4 миллиона), Индии (10,61 миллиона) и Бразилии (8,63 миллиона).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.