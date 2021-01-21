Ученые выделили пять типов COVID-19

Два тяжелых и три более легких

Ученые Боннского университета поделили случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные в журнале Genome Medicine результаты соответствующих исследований.

Первые две группы составляют тяжелые случаи COVID-19, еще три относятся к более легкой форме заболевания. Классификация осуществляется по состоянию генов у клеток нейтрофилов, которые отвечают за врожденный иммунитет, активирующийся сразу после попадания патогена в организм.

Выяснилось, что нейтрофилы при заражении работают пятью разными способами. Это означает, что глобально в мире сейчас распространяются пять основных типов коронавируса. Стоит подчеркнуть, что речь идет именно об особенностях течения заболевания, а не о штаммах, вызывающих его.

Согласно последним данным, с начала пандемии в мире заболели более 96 миллионов человек. Больше всего случаев - в Соединенных Штатах (24,4 миллиона), Индии (10,61 миллиона) и Бразилии (8,63 миллиона).

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