ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две пациентки скорой погибли в ДТП в Калужской области

17:43
  • четверг
  • 21 января 2021

Еще три человека пострадали

На 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района Калужской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

В ДТП с автобусом в Электростали пострадали 17 человек. Видео
Трое погибших: в Подмосковье микроавтобус протаранил грузовик

Согласно предварительным данным, скорая ехала из города Людиново в Калугу и вылетела на встречку, после чего столкнулась с грузовиком.

Погибли две находящиеся в скорой пациентки - 1995 и 2003 годов рождения. Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием скорой помощи
Последствия ДТП с участием скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.