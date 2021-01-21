Две пациентки скорой погибли в ДТП в Калужской области

Еще три человека пострадали

На 245-м километре автодороги М3-Украина на территории Сухиничского района Калужской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Согласно предварительным данным, скорая ехала из города Людиново в Калугу и вылетела на встречку, после чего столкнулась с грузовиком.

Погибли две находящиеся в скорой пациентки - 1995 и 2003 годов рождения. Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, причины произошедшего устанавливаются.

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