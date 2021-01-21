Жертвами пожара в доме престарелых в Харькове стали 15 человек

Загорелось двухэтажное жилое здание

Как сообщила Государственная служба по ЧС Украины, в доме престарелых в Харькове произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

Инцидент случился на улице Нижняя Гиевская в двухэтажном здании. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 28 человек личного состава и семь единиц техники.

По официальной информации, пострадали пять человек. Местные СМИ пишут, что число уже достигло девяти. Все они госпитализированы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"